Госдума запретила самовыгул домашних питомцев

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о безнадзорных животных, который запрещает самовыгул домашних животных.
Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Изменения внесены в статью 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В законе говорится о том, что запрещается свободное и неконтролируемое передвижение домашних собак и кошек по проезжей части, в лифтах, дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что поправки о взимании штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев не будут приняты, поскольку они повторяют уже существующее законодательство.
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Изменения внесены в статью 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил, что поправки о взимании штрафа с хозяев собак за самовыгул питомцев не будут приняты, поскольку они повторяют уже существующее законодательство.
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Мария Фирсова