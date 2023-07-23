Бывший министр обороны Греции призвал запросить у России самолеты для тушения пожаров

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Территорию Греции охватили сильные пожары, с которыми не удается справиться из-за жаркой погоды и сильных ветров. Экс-глава министерства обороны страны Панос Камменос призвал обратиться к России с просьбой поставить самолеты-амфибии Бе-200, приспособленные для борьбы с огнем.
Наиболее сложная ситуация на греческом острове Родос. Там пожары не могут потушить с 18 июля, передает издание «ИноСМИ». Из центральной части острова пожар добрался до юго-восточных районов, до побережья. Оттуда эвакуировано уже 19 тысяч человек. Всего греческие власти планируют вывезти с Родоса 30 тысяч местных жителей и туристов. По информации полиции Греции, это крупнейшая за всю историю операция по эвакуации из-за пожара.
На фоне катастрофической ситуации с пожарами бывший министр обороны настаивает, что огнеборцам не обойтись без российских самолетов Бе-200, отлично зарекомендовавших себя в борьбе со стихийными бедствиями. Он призывает власти повиниться и попросить помощи у России.
Стоит напомнить, что афинские власти после начала спецоперации на Украине поддержали кампанию коллективного Запада по оказанию санкционного давления на Россию. В частности, Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Камменос считает, что Бе-200 в небе над Грецией сейчас бы очень пригодились.
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На фоне катастрофической ситуации с пожарами бывший министр обороны настаивает, что огнеборцам не обойтись без российских самолетов Бе-200, отлично зарекомендовавших себя в борьбе со стихийными бедствиями. Он призывает власти повиниться и попросить помощи у России.
«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут...», — написал Камменос в своем Twitter-аккаунте.
Стоит напомнить, что афинские власти после начала спецоперации на Украине поддержали кампанию коллективного Запада по оказанию санкционного давления на Россию. В частности, Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Камменос считает, что Бе-200 в небе над Грецией сейчас бы очень пригодились.
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Александр Бойцов