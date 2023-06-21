Госсекретарь Ватикана заявил о необходимости в «каналах мира» для Украины

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В Ватикане выразили надежду на мирное урегулирование украинского кризиса
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что необходимо продолжать предлагать «каналы мира» для Украины, сообщает «РИА Новости».
«По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты», - прокомментировал ситуацию Паролин.
Кардинал напомнил об инициативе Святого престола, который заявлял о готовности к посредничеству с самого начала конфликта.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров. По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно. К тому же, да Силва убежден, что решить конфликт РФ и Украины военным путем просто не получится.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом.
«По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты», - прокомментировал ситуацию Паролин.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров. По словам бразильского лидера, в мире есть много более важных проблем – голод, неравенство, и заниматься в это время войной – непозволительно. К тому же, да Силва убежден, что решить конфликт РФ и Украины военным путем просто не получится.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом.
Евгения Парфентьева