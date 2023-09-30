Гости из новых регионов и активисты Подмосковья растянули 100-метровый флаг РФ

Фото: Сергей Хакимов
Сегодня в рамках Международного форума «Единство в согласии» на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых Сил Российской Федерации проходит комплекс мероприятий, посвященных Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.
Форум организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В третий день мероприятия участники Форума возложили цветы к скульптурной композиции Матерям победителей, а затем все вместе развернули 100-метровое полотнище в цветах российского триколора возле Главного храма Вооруженных сил РФ. В акции приняли участие более 150 человек – члены делегации из 4 новых регионов России, представители Дома народов России, гости из Волгоградской области, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», регионального движения «Юнармия», сотрудники учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и представители Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Также гости региона в рамках специально подготовленной экскурсионной программы посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ и музей «Дорога памяти», посвященный Великой Отечественной войне.
Форум «Единство в согласии» направлен на всестороннюю интеграцию национально-культурных объединений новых субъектов в гражданское и правовое поле Российской Федерации, укрепление межнационального согласия и продвижение традиционных ценностей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило соорганизатором мероприятия, обеспечив комфортные условия для пребывания и работы участников Форума на территории Подмосковья.
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«Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России в Кубинке — одно из самых знаковых мест на патриотической карте страны. Поэтому именно здесь мы решили организовать акцию в День воссоединения новых регионов с Россией. На территории Подмосковья огромное количество красивых, наполненных историей и пропитанных духом нашей страны мест, поэтому у нас всегда есть что посмотреть, и мы всегда ждем в гости», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Форум «Единство в согласии» направлен на всестороннюю интеграцию национально-культурных объединений новых субъектов в гражданское и правовое поле Российской Федерации, укрепление межнационального согласия и продвижение традиционных ценностей. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области выступило соорганизатором мероприятия, обеспечив комфортные условия для пребывания и работы участников Форума на территории Подмосковья.
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Александр Бойцов