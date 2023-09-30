Гости из новых регионов и активисты Подмосковья растянули 100-метровый флаг РФ

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал запретить трансляцию по телевидению рекламы безалкогольного пива, но выступил за возвращение пива на стадионы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он заявил, что рекламные ролики, иллюстрирующие употребление безалкогольного пива, в первую очередь, нацелены на молодёжь. Такая реклама призывает употреблять эту продукцию якобы для поднятия настроения.Одновременно с этим, Миронов заявил о необходимости возвращения пива на трибуны стадионов. Это позволит повысить посещаемость и финансово поддержать российские спортивные клубы. Однако важно соблюдать нормы и предоставлять людям пиво не ящиками, а с учётом ряда ограничений.Названы регионы, где алкогольМинздрав заметилДепутат Хамзаев предложил выделить