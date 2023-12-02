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Гости из новых регионов посетили Главный храм ВС РФ в рамках форума «МЫ — Россия»

В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия»
02 декабря 2023, 17:00
Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО

В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия», который собрал около 500 человек со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«У нас тесные связи с Донбассом, наши волонтёры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы – одна семья, мы – Россия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гости из новых регионов России посетили Главный храм Вооружённых Сил РФ и Музей «Дорога памяти». Это знаковые места не только для Подмосковья, но и для всей России. Участники были в восторге от увиденного и выразили благодарность организаторам за возможность побывать в таких местах.


Для участников форума подготовлена насыщенная программа, которая охватывает такие сферы как организация мероприятий, медиаотрасль, вопросы самореализации, создание и продвижение собственных проектов и многое другое.

Форум завершится в воскресенье, 3 декабря, праздничным концертом. В нём примут участие финалистка вокального конкурса Таврида.Арт PEGAS и исполнительница Вереница, песни которой сочетают хип-хоп и этно. Военный корреспондент и рэп-исполнитель Аким Апачев выступит хедлайнером этого мероприятия.

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Глава Татарстана Минниханов заявил о негативном посыле сериала «Слово пацана»
02 декабря 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании подверг критике нажумевший сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике, проводимой властями регионов и руководством России.
Руководитель республики указал, что в последнее время стало появляться немало фильмов, которые романтизируют тот период истории, когда в России стали появляться молодежные группировки. Это не идет на пользу подрастающему поколению, уверен Минниханов. В подтверждение своих слов он напомнил события в Сармановском районе Татарстана, где подростки после выхода сериала на экраны организовали собственные группировки, которые назвали так же, как именовались ранее реально существовавшие. Молодежные банды устраивали драки «стенка на стенку» и терроризировали население.

Глава Республики Татарстан поручил председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину довести до руководства страны мысль о том, что подобные кинокартины не соответствуют политике государства и оказывают негативное влияние на молодое поколение.

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#подростки
#страны
#население
#татарстан
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Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Вручен приз двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» на ВДНХ
02 декабря 2023, 15:07

Фото: Сергей Хакимов

Количество посетителей выставки-форума «Россия» достигло двух миллионов. Юбилейный гость мероприятия Марат Сабитов из Казани получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Гость из Татарстана, который приехал в Москву вместе с супругой Марией, получил свой приз в павильоне ВДНХ № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики РФ в зале «Энергия будущего». Подарок получился тематическим, так как сам Марат работает в сфере энергетики.

Кроме индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю выставки также подарили билеты на поезд и трехдневное проживание в местной гостинице. 

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Планируется, что за это время ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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#форум
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#экскурсии
#вднх
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#приз
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Бизнесмена Олега Тинькова проверят на предмет разжигания ненависти к России
Mash: Генпрокуратура проверит Тинькова по экстремистской статье УК РФ
02 декабря 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Генпрокуратура проверит российского бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что основателя российского банка «Тинькофф» проверят на предмет разжигания ненависти в отношении России. Такая мера принята в связи с публикацией бизнесменом поста в соцсетях, где он называет себя борцом за правду и негативно высказывается о людях. 

Источник уточняет, что жалобу на Тинькова написали активисты религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст». Они утверждают, что своим постом предприниматель выразил негативное отношение к носителям русского языка и культуры. Его слова были восприняты как разжигание вражды против россиян. 

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#генпрокуратура
#россия
#проверка
#бизнесмен
#уголовное активисты
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Полицейские провели серию рейдов в ЛГБТ*-клубах Москвы
02 декабря 2023, 14:03

Фото: istockphoto/Dzurag

В ночь на 2 декабря в ЛГБТ*-клубах, а также саунах для поклонников однополой любви прошли полицейские рейды. Среди посетителей тематических вечеринок есть задержанные.
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», один из рейдов прошел в клубе на Малой Якиманке, где на тематическом мероприятии присутствовало около 300 человек. Правоохранители наведались туда под предлогом поиска наркотиков. Несколько человек из числа гостей заведения были задержаны. У остальных посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.

Кроме того, полицейские рейды прошли в заведении у метро «Автозаводская», в мужском стрип-клубе у метро «Полянка», в баре у Чистопрудного бульвара и сауне для почитателей однополой любви. Любители нестандартного мытья пожаловались на дурные манеры силовиков, которые уложили нежных полуюношей «мордой в пол».

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#рейды
#лгбт
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Корабли Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань
02 декабря 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во вьетнамский порт Камрань в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
По прибытии в порт российских моряков встретили генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве в республике. 

В ТОФ добавили, что во время стоянки в порту моряки станут участниками нескольких мероприятий, для них организована культурная программа и спортивные соревнования с вьетнамскими моряками. 

Отмечается, что корабли будут находиться в Камрани до 4 декабря. 

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#вмф
#россия
#флот
#посольство
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Синоптик Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальных холодов
02 декабря 2023, 12:44

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Большую часть жителей России в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. В отдельных регионах морозы могут достигать 40 или даже 50 градусов.
С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС главный синоптик страны сообщил, что со 2 по 6 декабря во всех районах Северо-Западного федерального округа температура будет на 7-14, а кое-где на 15-20 градусов ниже нормы. Это означает, что почти везде морозы будут достигать 16-23 градусов, а в Архангельской области, Республике Коми и Ненецком автономном округе похолодает до 30 градусов ниже нуля.

Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку, считает специалист. На Таймыре и в Эвенкийском округе Красноярского края морозы будут доходить до 35-42 градусов, а в традиционных районах холода Якутии температура воздуха может опуститься до минус 54 градусов, заключил Вильфанд.

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#роман вильфанд
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#морозы
#коми
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В России разработали сверхзвуковой снаряд повышенной дальности для РСЗО
НПО «Ростеха» «Сплав» получило патент на снаряд повышенной дальности для РСЗО
02 декабря 2023, 12:42

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в корпорацию «Ростех») запатентовало снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что новая разработка имеет улучшенные аэробаллистические характеристики и обладает повышенной точностью.Такие данные показали проведённые лётно-конструкторские испытания образцов снарядов, выполненных в соответствии с будущими полноценными единицами вооружения. 

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. 

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#россия
#разработка
#оружие
#снаряд
#ростех
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Минобороны получило новые истребители и учебно-боевые самолёты
ВКС РФ получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130
02 декабря 2023, 10:58

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Министерство обороны РФ получило новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 от Иркутского авиазавода (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК). Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Иркутский авиазавод своевременно выполняет гособоронзаказ по выпуску новых самолётов. В настоящее время на предприятии уже идёт работа по производству новой партии истребителей для реализации плана гособоронзаказа следующего года. 

В пресс-службе ОАК добавили, что поставленные Минобороны самолёты прошли наземные и лётные испытания и отправились к месту несения службы. 

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#минобороны рф
#поставки
#вооружение
#самолёты
#испытания
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Экс-министр транспорта Чувашии Осипов признал вину по двум уголовным делам
02 декабря 2023, 09:58

Фото: istockphoto/Akintevs

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ. Он уже признал свою вину.
Как сообщает Следственный комитет РФ в своем официальном телеграм-канале, экс-министр обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и в организации неправомерного оборота средств платежей (часть 3 статьи 33 и часть 1 статьи 187 УК РФ). В ходе допроса Осипов полностью признал свою вину и дал показания о соучастнике своих преступлений, указано в сообщении.

Как установили следователи, в 2022 году Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание одной из дорог в городе Чебоксары с одной из фирм, которую возглавлял его знакомый. На самом деле компания-подрядчик не соответствовала условиям закупки. Ущерб бюджету составил более семи миллионов рублей.

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