Гости из новых регионов посетили Главный храм ВС РФ в рамках форума «МЫ — Россия»

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО
В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия», который собрал около 500 человек со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«У нас тесные связи с Донбассом, наши волонтёры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы – одна семья, мы – Россия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Гости из новых регионов России посетили Главный храм Вооружённых Сил РФ и Музей «Дорога памяти». Это знаковые места не только для Подмосковья, но и для всей России. Участники были в восторге от увиденного и выразили благодарность организаторам за возможность побывать в таких местах.
Форум завершится в воскресенье, 3 декабря, праздничным концертом. В нём примут участие финалистка вокального конкурса Таврида.Арт PEGAS и исполнительница Вереница, песни которой сочетают хип-хоп и этно. Военный корреспондент и рэп-исполнитель Аким Апачев выступит хедлайнером этого мероприятия.
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Анастасия Чинкова