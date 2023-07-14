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Государственная Дума запретила смену пола в России

14 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола.
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что авторами инициативы стали почти 400 депутатов. По его словам, закон поможет защитить детей и российских граждан. Говоря о статистике он отметил, что в США за последние 10 лет трансгендеров стало больше в 50 раз. ​Володин назвал такую тенденцию чудовищной и недопустимой для российского общества.


Председатель ​Госдумы подчеркнул, что смена пола-это путь, который приведет к вырождению нации.

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#Госдума
#закон
#смена пола
#Россия
#окончательное чтение
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Минстрой и ЖКХ анонсировали медиапроект «Строим будущее России»
14 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/vittaya25

Для популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем и успехов отрасли начнёт действовать Всероссийский медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя.
Проект предполагает круглосуточное вещание в прямом эфире программ и передач с 7 по 11 августа на сайте строителироссии.рф, а также на ресурсах партнёров.
 
В эфире медиапроекта обсудят актуальные темы отрасли, успехи и важные вопросы, стоящие перед строительной сферой.

Ранее сообщалось, что Минстрой России предложил компенсировать молодым людям половину оплаты за аренду жилья
В России планируется реализация программы, которая предполагает субсидирование расходов на аренду жилья для молодых людей до 35 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве строительства.. 

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#Минстрой
#строительство
#строители
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Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе
14 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/OxAvdeenko

Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.
Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц будет увеличен в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснутся пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Отмечается, что дополнительная поправка внесена в проект закона, который предполагает возможность заключить контракт на военную службу для участия в операциях за пределами страны для тех, кто находится в запасе или пребывает на срочной службе. 

Ранее о том, когда примут поправки о призывном возрасте, высказывался председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он анонсировал решение вопроса по соответствующему проекту «до окончания сессии».

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#Госдума
#поправки
#запас
#возраст
#воинское звание
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В Польше задержали планировавшего теракт 18-летнего исламиста
14 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/zabelin

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего юношу, который планировал совершить теракт.
Задержанный оказался гражданином республики, который принял ислам в 2022 году. Об этом сообщает PAP.

Юноша поддерживал связь с организацией «Исламское государство»* и намеревался взорвать госучреждение. В польских спецслужбах сообщили о том, что он действовал по заданию группировки. В ходе проведения разыскных мероприятий, в доме подозреваемого были найдены и изъяты средства для изготовления пояса смертника. 

Исламист задержан, возбуждено уголовное дело. 

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*ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка

#Польша
#теракт
#задержание
#исламист
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Минздрав России отменит подзаконные акты, которые регулируют процессы смены пола
14 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что Минздрав России отменит подзаконные акты, которые регулируют процессы смены пола.
Это связано с тем, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что авторами инициативы стали почти 400 депутатов. По его словам, закон поможет защитить детей и российских граждан. Говоря о статистике он отметил, что в США за последние 10 лет трансгендеров стало больше в 50 раз. Володин назвал такую тенденцию чудовищной и недопустимой для российского общества.

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#Минздрав
#смена пола
#Госдума
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В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа
14 июля 2023, 09:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков проверил готовность новой школы на 1500 учеников в жилом комплексе «Ильинские луга».
Глава Красногорска совместно с директором Ильинской школы Ириной Шаруновой и родителями будущих учеников проверил строительную готовность важного социального объекта в ЖК «Ильинские луга», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительная готовность образовательного учреждения на данный момент составляет 91%. 
«Практически полностью подготовили второй и третий этаж к открытию, расставили уже всю необходимую мебель, подготовили информационные материалы. строительство идет. Есть небольшое отставание по фасадам. Дмитрий Владимирович Волков это подчеркнул, мы это понимаем и пытаемся устранить», — рассказал руководитель проекта ПИК «Ильинские луга» Илья Лебедев. 

В ходе строительных работ специалисты также благоустраивают прилегающую к школе территорию. Многог внимания уделяется строительству спортивных объектов. На территории школы оборудовали футбольное поле с искусственным газоном и баскетбольную площадку. Спортивные объекты на территории школы возведены по губернаторской программе «Открытый стадион», что означает, что занятия спортом здесь будут доступны не только ученикам школы, а всех желающим жителям.
«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Воробьева в жилом комплексе мы создаем большой современный образовательный кластер. В сентябре ожидаем открытия садика на 350 мест, параллельно ведем строительство еще одного детского сада на 200 мест, в четвертом квартале этого года начнем строительство дошкольного учреждения на 350 мест и школы на 1500 мест», — сказал глава округа Красногорск Дмитрий Волков. 
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Глава Красногорска встретился со стобалльниками муниципалитета.

В Красногорске расширят участок дороги.
#Красногорск
#Дмитрий Волков
#школа
#строительство
#учебный год
#Ильинские луга
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На Земле начали зеленеть океаны
14 июля 2023, 09:44

Фото:istockphoto/Johan Holmdahl

Великобританские ученые из Национального океанографического центра и ряда американских научных организаций США зафиксировали изменение цвета океанов: они становятся более зелеными. Возможно, это связано с климатом.
Журнале Nature пишет, что наблюдения проводились с помощью чувствительного спектрорадиометра MODIS на борту спутника Aqua. Он собирал данные о цвете океана 20 лет.
 
Ключевой переменной, предоставляемой MODIS-Aqua, стало отношение яркости воды к яркости неба (Rrs), то есть потока излучения, который падает на поверхность океана. Его значение связано с состоянием микробной экосистемы поверхности океана. Среди ученых считается важнейшей климатической переменной.
 
Анализ продемонстрировал заметные долгосрочные изменения Rrs на 56 процентах мировой поверхности океана. Компьютерные модели показали, что ситуация соответствует общим изменениям в цвете океана, которые связывают с экологическими сдвигами в приповерхностном слое и обусловленным изменением климата. В большинстве областей можно наблюдать эффект «озеленения».

Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости заявил, что в случае наиболее неблагоприятного развития изменения климата, к концу XXI века примерно 3 миллиарда человек, что составляет около 30% мирового населения, могут быть вынуждены переселиться. При наиболее оптимистичном сценарии эта цифра составит 10% населения Земли.

Он подчеркнул, что для предотвращения катастрофического сценария страны должны стремиться к углеродной нейтральности. Тем не менее, даже в случае наилучших мер, некоторая часть населения всё равно будет вынуждена мигрировать из-за нехватки питьевой воды.

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#океаны
#ученые
#исследование
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В Волгограде уволили полковников МВД из-за доставки певицы Анет Сай в аэропорт на патрульной машине
14 июля 2023, 09:32

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Волгограде двух полковников МВД уволили после того, как служебный автомобиль ДПС доставил певицу Анет Сай (Анна Сайдалиева) с мигалками в аэропорт.
Издание v102.ru пишет, что уволены начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД Волгограда Алексей Климов.
 
Видео, где Анет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы добраться без пробок до аэропорта, ранее появился в сети. По пути девушка примерила фуражку сотрудника ДПС и рассказала, что удалось объехать все заторы.
 
После этого Национальный автомобильный союз написал письмо в МВД и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку действий сотрудников ГИБДД Волгограда.

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#Волгоград
#ДПС
#Анет Сай
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Руководитель ГУСТ провела еженедельный штаб с главами городских округов
14 июля 2023, 09:23

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова провела еженедельный штаб по вопросам содержания территорий региона с главами городских округов.

Состоялся еженедельный общеобластной штаб с главами городских округов, который проводила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. На встрече обсуждались вопросы чистоты территорий региона, организации палисадников во дворах и высадке «живых» изгородей вокруг детских игровых площадок, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Светлана Аипова отметила, что устранение всех недочетов контролируется и фиксируется в специальной системе планирования и контроля работ (СКПДИ). 

В регионе есть антилидеры, которые не устранили недочеты, выявленные инспекторами ГУСТ. Им необходимо оперативно отработать все замечания и предоставить отчет в приложении СКПДИ.

«Обсудили также выполнение механизированных работ с подтверждением в системе. Задача стояла нехитрая: 1 раз в 10 дней промывание территорий и 1 раз в 10 дней прометание. В результате формирования рейтинга по этой части определилась первая 5-ка муниципалитетов зеленой зоны: Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В рамках штаба с главами муниципалитетов всегда ставятся первостепенные для выполнения задачи и намечаются долгосрочные цели. Также, министр назначает ответственных сотрудников, которые будут следить за выполнением задач.

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#Светлана Аипова
#ГУСТ
#содержание территорий
#благоустройство
#чистота
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МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО
14 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Олег Копьёв

Жители нескольких районов Челябинска и других городов региона 14 июля с утра жалуются на сильный запах гари.
В настоящее время в Челябинске нет режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе до 17 июля. Местные жители сообщают о сильном смоге и запахе гари. МЧС объясняет такие явления лесными пожарами в Свердловской области. Причиной распространения ​смога и гари стал сильный ветер. В черте города крупных возгораний нет, заверили в ведомстве. 

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#пожар
#лес
#Челябинск
#смог
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