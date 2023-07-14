Государственная Дума запретила смену пола в России

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Он сообщил, что авторами инициативы стали почти 400 депутатов. По его словам, закон поможет защитить детей и российских граждан. Говоря о статистике он отметил, что в США за последние 10 лет трансгендеров стало больше в 50 раз. Володин назвал такую тенденцию чудовищной и недопустимой для российского общества.
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