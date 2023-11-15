ГП завершила проверку Wildberries и обязала компанию внести 20 изменений

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Генеральная прокуратура завершила проверку маркетплейса Wildberries и обязала компанию внесли изменения в положения об отношении с покупателями, об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Теперь покупатели не обязаны самостоятельно отвечать за проверку качества товара, а также имеют право отказаться от любой приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Также сокращён срок рассмотрения претензии покупателя по замене товара.
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Евгения Парфентьева