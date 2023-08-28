Градостроитель Заливухин: Надо запретить электросамокатам ездить по тротуарам

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Архитектором, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин призвал запретить езду на электросамокатах по тротуарам в Москве, поскольку для подобного транспорта не развита инфраструктура.
«В Москве инфраструктуры для самокатов нет. На самокате можно ездить только там, где есть инфраструктура для самокатов. Есть дорожка — есть самокат, нет дорожки — нет самоката. Первое, что нужно сделать — это запретить ездить по тротуарам. Не ограничить скорость, а именно запретить», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Заливухин.
Он выразил мнение, что большинство горожан согласились бы запретить электросамокаты на тротуарах города.
В то же время Заливухин допустил разрешение ездить на электросамокатах в парках, где имеются специально выделенные полосы для подобных средств передвижения.
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Мелисса Тимофеева