График работы Центров поддержки и обслуживания временно изменится

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 24 августа по 31 августа: вторник — пятница с 9:00 до 18:00. Выходные дни среда и четверг.
График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 1 сентября по 18 сентября: вторник — суббота с 9:00 до 18:00. Выходные дни воскресенье и понедельник.
Начиная с 19 сентября график Центров поддержки продолжит свою работу в привычном режиме с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.
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