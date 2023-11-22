Гран-при Премии «Экология – дело каждого» получил подросток Филимонов из Подмосковья

Фото: «Радио 1»
Гран-при Премии «Экология – дело каждого» получил подросток из города Одинцово Московской области.
15-летний Андрей Филимонов из Одинцово получил высшую награду в III Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
Филимонов представил на Премии свой проект под названием «Чистое тепло». В своём юном возрасте он уже учится на первом курсе одного из самых престижных техническим ВУЗов России МГТУ имени Баумана. Свой проект 15-летний студент реализовывал под руководством лучших инженеров инновационного центра «Сколково». Более подробно ознакомиться с работой юного изобретателя можно на официальном сайте Премии.
Напомним, в этом году в премии приняли участие более 130 тысяч человек из 70 стран мира со всех пяти континентов земного шара.
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Филимонов представил на Премии свой проект под названием «Чистое тепло». В своём юном возрасте он уже учится на первом курсе одного из самых престижных техническим ВУЗов России МГТУ имени Баумана. Свой проект 15-летний студент реализовывал под руководством лучших инженеров инновационного центра «Сколково». Более подробно ознакомиться с работой юного изобретателя можно на официальном сайте Премии.
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Евгения Парфентьева