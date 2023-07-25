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В соответствии с поправками к закону о военной службе, гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре врученных повесток.
Ранее сообщалось, что единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября 2023 года. В системе будет содержаться актуальная информация о призывниках, которая будет представлена в базе в автоматическом режиме.
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Анастасия Крестьянова