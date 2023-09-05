Граждане Белоруссии больше не смогут получать паспорта за границей

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Отмечается, что те, кто уже успел подать заявку на получении или смену документов, процедура пройдет в прежнем формате.
В тексте сообщения отмечено, что правительству поручено реализовать новые меры в течении трех месяцев.
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