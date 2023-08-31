Граждане РФ начали тратить больше денег внутри страны из-за санкций

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Журналист также отметил, что жизнь в Москве и ряде крупных городов, не отличается от той, которую можно было наблюдать до начала украинского конфликта. Россияне по-прежнему совершают оптовые и розничные покупки, но отдыхать предпочитают в России, что позволило обрести популярность местным курортам.
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