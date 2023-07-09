Греция передаст гуманитарную помощь для жителей новых регионов России

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Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, глава региональной национально-культурной автономии греков «Таврида» Иван Шонус заявил, что делегация Греции намерена привезти в Крым гуманитарную помощь для жителей новых российских регионов.
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