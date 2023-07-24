Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
Грета Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, отделавшись штрафом в размере $144.
Активистка предстала перед судом по делу о неповиновении полиции. Об этом сообщает телеграмм-канал РИА Новости.
По данным издания, Грета Тунберг была оштрафована судом на $144, также, решением суда, ей предписано выплатить тысячу крон шведскому фонду помощи жертвам преступлений.
Судебный процесс над шведской активисткой состоялся по делу о неповиновении полиции. Тунберг приняла участие в митинге, который мешал движению транспорта.
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По данным издания, Грета Тунберг была оштрафована судом на $144, также, решением суда, ей предписано выплатить тысячу крон шведскому фонду помощи жертвам преступлений.
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Анастасия Крестьянова