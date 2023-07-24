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Грета Тунберг избежала тюремного заключения

Активистка Грета Тунберг избежала тюремного заключения, суд назначил ей штраф в $144
24 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Грета Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, отделавшись штрафом в размере $144.
Активистка предстала перед судом по делу о неповиновении полиции. Об этом сообщает телеграмм-канал РИА Новости.

По данным издания, Грета Тунберг была оштрафована судом на $144, также, решением суда, ей предписано выплатить тысячу крон шведскому фонду помощи жертвам преступлений.


Судебный процесс над шведской активисткой состоялся по делу о неповиновении полиции. Тунберг приняла участие в митинге, который мешал движению транспорта.

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#Грета Тунберг
#штраф
#суд
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Больше половины россиян признались, что прокрастинируют на работе
Опрос: 70% банковских работников откладывают рабочие дела на потом
24 июля 2023, 14:43

Фото: IStock/fizkes

Большая половина россиян откладывает рабочие задачи и дела из-за усталости. При этом, чаще всего от прокрастинации страдают сотрудники банковской сферы, рассказали «Радио 1» специалисты Авито Работы.
Согласно опросу, 80% россиян ответили, что стараются выполнять рабочие задачи качественно и в срок, несмотря на усталость и внешние факторы. При этом, 55% респондентов заметили, что откладывают работу на потом. 40% из них заметили, что это приводило к проблемам.

При этом, к прокрастинации больше всего склонны жители Санкт-Петербурга и Южного федерального округа, — в этих регионах 60% сотрудников откладывает рабочие дела на потом. Меньше всего прокрастинации в городах с населением до 100 тысяч человек и в Уральском федеральном округе.

Лидерами по «откладыванию дел» стали сотрудники банковской сферы (70%), административной работы (64%), юриспруденции (61%), фитнеса и салонов красоты (61%), а также сферы строительства и недвижимости (60%).

Реже прокрастинация встречается среди сотрудников онлайн-торговли. Наиболее ответственно относятся к работе даже в состоянии усталости госслужащие и представители НКО (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).

При этом, более устойчивыми к усталости оказались представители старшего поколения. В группах 45–54 и 55–64 лет таких набралось 84 и 83% соответственно. 

В разрезе профессий наименьшую готовность следить за качеством работы в состоянии усталости показал домашний персонал (70%), а также специалисты, связанные с ИТ (77%). 

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#работа
#опрос
#прокрастинация
#Авито Работа
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РЖД: Услугой отправки животных воспользовались уже более 20 тысяч раз
24 июля 2023, 14:41

Фото: iStock/Lightspruch

Более 140 тыс. домашних животных перевезли на поездах без сопровождения хозяев благодаря услуге от РЖД. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Возможность отправить домашнее животное в другой город появилась в 2018 году. Эта услуга очень востребована и продолжает набирать популярность. За первое полугодие текущего года было совершено более 20 тыс. поездок. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, передаёт данные сообщения Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе также уточнили, что чаще всего отправляют собак и кошек. Однако бывают и более экзотические животные. Так, например, в этом году перевезли улиток, павлина, игуану, шиншилл и других зверей. Во время поездки за каждым животным тщательно присматривают проводники поезда.

Оформить такую услугу можно в специализированных багажных кассах.

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#РЖД
#животные
#услуги
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В Подмосковье после благоустройства откроются 4 территории
24 июля 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В ближайшее время жители Пущино, Каширы, Серпухова и Вереи смогут гулять по обновленным территориям.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что 4 территории региона скоро откроются после благоустройства. 
«4 территории, которые в ближайшее время мы открываем. Это Пущино в будущие выходные. Кашира и Серпухов в середине августа мы завершаем. Наро-Фоминск к 1 сентября», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Территория «Таблетки» в городском округе Пущино. Площадь благоустройства составила 3 га. Открытие планируется на следующие выходные. 


Участок набережной реки Ока в городском округе Кашира. Площадь благоустройства составила 7 га. Открытие намечается на середину августа. 
 
 
Набережная реки Нара в городском округе Серпухов. Площадь благоустройства составила 6,5 га. Открытие намечается на середину августа. 


Пешеходная зона в городе Верея. Площадь благоустройства составила 1,8 га. ​Территорию откроют к 1 сентября. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
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Балицкий раскрыл безопасный маршрут через новые регионы РФ
Балицкий призвал водителей не сворачивать с дороги, следуя через новые регионы
24 июля 2023, 14:27

Фото: kremlin.ru

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий призвал водителей быть крайне осторожными, следуя по маршруту через новые регионы России, в эфире телеканала «Россия 24».
«При следовании по маршруту (водителям) напрямую ничего не угрожает. По маршруту следования стоит наша армия, дорога безопасна, но надо помнить о мерах предосторожности, чтобы не попасть в сложную ситуацию», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Говоря о том, чего делать явно не стоит, глава региона призвал водителей не съезжать на развилки, не останавливаться на дороге в темное время суток и не посещать города, которые расположены на северо-западе (именно там пролегает линия боевого соприкосновения).  

Балицкий подчеркнул, что дорога через новые регионы сейчас находится в отличном состоянии. По всей протяженности трассы установлены АЗС, банкоматы, дежурят волонтеры и военные.  

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#Балийцкий
#Запорожская область
#Маршрут через новые регионы РФ
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Эксперт из Китая Вэй Кэ объяснил причину экстремальной жары в мире
24 июля 2023, 14:24

Фото: istockphoto/lamyai

В этом году рекордно высокие температуры фиксируются во многих уголках планеты. Причины такой экстремальной жары назвал младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.
Из-за сухой и ненормально жаркой погоды в некоторых регионах мира ограничивают потребление воды. Активное использование кондиционеров привело к увеличению расходования электричества, передает РИА Новости. Метеорологическое управление КНР сообщило, что рекордно высокая июльская температура за все время наблюдений в Китае была зафиксирована в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: 52,2 градуса Цельсия. Предыдущий показатель 2017 года оказался перекрыт сразу на 1,6 градуса.

Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата. Процессы потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние мировые показатели, что приводит к увеличению частоты и интенсивности возникновения экстремально высоких температур, заключил ученый.

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#китай
#эксперт
#температура
#жара
#потепление
#климат
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Улица в Кашире получила грант на реализацию проекта благоустройства
24 июля 2023, 14:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Кашире реализуют проект благоустройства улицы Советской с прилегающими сквером и участками улиц, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Проект по благоустройству улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц в Кашире победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023. 
«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Кашире это территория, которая в центре города, она свяжет уже благоустроенные территории, и набережную, которую в этом году мы завершаем. Получится такая «центральная связь», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.   

Территория улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц отмечена победителем в номинации «Историческое поселение» и получила грант в размере 80 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства. 


Площадь благоустройства составит 3,8 га. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Кашира
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Адвокат обжаловал арест Стрелкова
Защита Стрелкова обжаловала его арест
24 июля 2023, 14:08

Фото: iStock/Wasan Tita

Адвокат экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова Гаджи Алиев подал апелляционную жалобу на его арест. Об этом передает РЕН ТВ.
«Апелляционная жалоба на арест подана», - сказал Алиев.

Напомним, Стрелков был задержан 18 июля. Ему предъявили обвинение по статье «Экстремизм». Задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.

21 июля Мещанский суд столицы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сам же обвиняемый попросил не отправлять его в СИЗО, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по состоянию здоровья. Он напомнил, что приговорён к пожизненному заключению Гаагским судом. По его словам, последние девять лет он проживает в Москве и никогда не скрывался от правоохранительных органов.

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#Игорь Стрелков
#адвокат
#арест
#апелляция
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Проект благоустройства Центральной площади в Хотьково победил в конкурсе
24 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Хотьково реализуют проект благоустройства центральной площади города, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Территория Центральной площади города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023. 
   
«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. Сергиев Посад Центральная площадь в городе Хотьково. Жители очень давно просили благоустроить. Сейчас появляется такая возможность», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Территория Центральной площади города Хотьково отмечена победителем в категории «Малые города» с населением от 20 до 50 тысяч человек и получила грант в размере 90 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства. 


Площадь благоустройства составит 1,9 га. 

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Подмосковью выделят 270 млн на благоустройство территорий.

40 раз Подмосковье побеждало на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино.
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Сергиев Посад
#Хотьково
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Собянин сообщил о строительстве центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском
Собянин: Центр инноваций и импортозамещения построят в новой Москве
24 июля 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован.
По его словам, комплекс будет возведен для проведения исследований в области науки. Градоначальник пояснил, что арендовать площадки в центре смогут компании, занимающиеся производством электроники, автомобилей и ИТ-секторам. Соответствующая информация размещена на сайте мэра. 

Инновационный центр будет состоять из трех этажей и расположится в Воскресенском поселении. Комплекс предоставит более 230 рабочих мест в области высоких технологий. 

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#Москва
#импортозамещение
#Собянин
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