Григория Артамонова избрали главой городского округа Подольск

Многие люди отказываются от идеи завести кошку и собаку одновременно, так как боятся, что животные не подружатся, однако при правильном знакомстве и подходе в воспитании питомцы смогут отлично ладить между собой. Как правильно это организовать, «Радио 1» рассказали в Российской кинологической федерации.