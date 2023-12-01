Григория Артамонова избрали главой городского округа Подольск

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Григорий Артамонов избран руководителем городского округа Подольск. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
«Сегодня в городском округе Подольск состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. В соответствии с действующим законодательством глава округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», – говорится в телеграм-канале ведомства.Бывший глава Подольского округа Дмитрий Жариков скончался 10 октября. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета стал Артамонов. До этого он занимал должность главы Чеховского городского округа.
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Лора Луганская