Группу обманывавших пенсионеров псевдо-ремонтников задержали в Петербурге

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Полицейские Санкт-Петербурга вычислили логистику, состав и обороты мошеннического предприятия, специализировавшегося на предоставлении надуманных услуг пенсионерам. Организатор преступного бизнеса доставлен из Татарстана.
Уже проведены обыски в трех офисах мошеннической фирмы: на улице Рылеева, шоссе Революции и Фермском шоссе, а также в головном колл-центре в Казани. Там же находился организатор преступной схемы — 33-летний Сергей Дятленко. В настоящее время он задержан, так же как и еще 17 подозреваемых. По данным следствия, обособленные подразделения компании находятся также в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Воронеже. Позже обособленные дела будут собирать в одно организованное преступное сообщество.
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Александр Бойцов