Грузинские школьники будут учить китайский

Фото: iStock/f.ield_of_vision
В школах Грузии будут учить китайский язык, пообещал в ходе рабочего визита в Пекин премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Для этого между Тбилиси и Пекином будет подписан специальный «меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку». Пока нет информации, будет это обязательный предмет для всех грузинских школьников или лишь факультатив.
«Мы были рады подписать важный документ в сфере образования – меморандум о взаимопонимании об изучении китайского языка в начальных и средних школах Грузии. <...> Я рад, что среди грузин растет интерес к китайской культуре и языку. Именно этот растущий интерес создает прочную основу для поощрения значимых обменов между людьми», — отметил Гарибашвили
Ранее было объявлено, что отношения Тбилиси и Пекина «переходят на уровень стратегического сотрудничества».
Грузия и Китай установили дипломатические отношения еще 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Читайте также:
В Грузии допустили запрет президенту страны на посещение саммита ЕС
Берлускони: Если Китай нападет на Италию, нам останется только идти изучать китайский язык
Студенты Московского физико-технического университета жалуются на то, что их заставляют учить китайский язык
«Мы были рады подписать важный документ в сфере образования – меморандум о взаимопонимании об изучении китайского языка в начальных и средних школах Грузии. <...> Я рад, что среди грузин растет интерес к китайской культуре и языку. Именно этот растущий интерес создает прочную основу для поощрения значимых обменов между людьми», — отметил Гарибашвили
Грузия и Китай установили дипломатические отношения еще 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Читайте также:
В Грузии допустили запрет президенту страны на посещение саммита ЕС
Студенты Московского физико-технического университета жалуются на то, что их заставляют учить китайский язык
Артем Путинцев