Guardian: Медиамагнат Руперт Мёрдок уходит со всех постов спустя 70 лет карьеры

Владелец Fox News Руперт Мёрдок, один из самых известных и влиятельных медиамагнатов мира, покидает пост председателя компаний Fox Corporation и News Corp. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Решение основателя Fox было принято спустя пять месяцев после того, как его новостная сеть заплатила 787,5 млн долларов за урегулирование иска о клевете, поданного компанией Dominion, производящей оборудование для голосования. Fox по-прежнему разбирается с иском о клевете на сумму 2,7 млрд долларов поданным компанией Smartmatic, специализирующейся на избирательных технологиях.
Читайте также:
Зеленский рассказал о будущем Украины без Коломойского и других олигархов
RTVI: Глава «ИКС Холдинга» Черепенников скончался от передозировки «медицинским газом»
Артем Путинцев