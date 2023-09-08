Guardian: У побережья Аляски нашли яйцо неизвестного существа

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В США ученые NOAA обнаружили у побережья Аляски шар, который, по их мнению, является яйцом неизвестного существа. Об этом пишет The Guardian.
«Таинственный золотой шар, который может быть яйцом, отложенным неизвестным морским существом, был обнаружен на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль (3,2 км) исследовательской подводной лодкой с дистанционным управлением», — сообщает британская газета.
Ученые отметили, что у найденного объекта золотистая и тонкая поверхность, напоминающая кожу. По их словам, отверстие на объекте может говорить о проникновении внутрь хищника, или о том, что кто-то уже ранее вылупился из яйца.
«Я просто надеюсь, что когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов», — цитирует издание слова одного из ученых.
Сейчас исследователи проводят анализ ДНК и делают тесты для определения происхождение найденного объекта.
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