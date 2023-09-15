Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру Правительства Московской области.
Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов.
Изменения в структуре правительства Московской области:
— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.
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Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов.
— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.
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Алиса Сергиенко