Губернатор Беглов сообщил об обстановке в Санкт-Петербурге

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«Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города», - рассказали в пресс-службе.
Ранее Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО. Андрей Воробьев подчеркнул, что «в эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести».
Губернатор призвал сохранять стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Этим объясняется введённый режим КТО, который предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.