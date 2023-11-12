Губернатор МО Воробьёв рассказал о работе подмосковных парков

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Подмосковье продолжается реконструкция парков и скверов, а те локации, где она уже завершена, бьют все рекорды посещаемости. О том, чем гостей и туристов привлекают парки Подмосковья, кроме природных красот, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона привел в пример Одинцовский парк, где теперь обустроена отличная спортивная инфраструктура. Там распределены потоки людей в соответствие с их интересами. Комфортные и удобные зоны отдыха, спортивные площадки, беговые дорожки, в целом благоустроенное пространство парка привлекают любители спорта не только из Одинцова, но и из других подмосковных округов.
Андрей Воробьёв, рассказывая о парке имени Ларисы Лазутиной, отметил, что туда любят ездить профессиональные спортсмены, те, кто может себе позволить регулярные физические нагрузки. Представители спортивного сообщества, которое там сложилось, подняли тему автомобильных парковок, которых при возросшем потоке посетителей явно не хватает. Губернатор сообщил, что этот вопрос уже решается.
Наряду с реконструкцией парков, которые жителям региона уже давно известны, обустраиваются и новые локации. Так, в следующем году планируется открыть десять новых зон отдыха в лесных массивах Московской области. Воробьёв отметил, что если раньше в таких местах можно было отдохнуть «дикарём», да и сами места отдыха выглядели диковатыми и запущенными, то сейчас там обустроены удобные дорожки, скамейки для отдыха, в целях безопасности парковые зоны оборудуются камерами видеонаблюдения. Глава региона также сообщил, что прежде чем реконструировать действующий парк или создавать новый, власти Подмосковья проводят всеобщее обсуждение, чтобы жители области могли вносить свои предложения и пожелания.
Число парков в Подмосковье за последние годы увеличилось вдвое, теперь их 192. А количество посетителей загородных зон отдыха возросло в шесть раз. Особенно любят жители Москвы и Подмосковья выезжать в парки зимой. Андрей Воробьёв рассказал, что прямо в парках устраиваются новогодние представления около живых украшенных ёлок. Администрация области сотрудничает с театрами, которые дают выездные спектакли. Приезжают на загородные катки олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух, на подмосковном льду дают мастер-классы и проводят автограф-сессии великие хоккеисты прошлых лет. Все это делает зоны отдыха за городом еще привлекательнее.
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Андрей Воробьёв, рассказывая о парке имени Ларисы Лазутиной, отметил, что туда любят ездить профессиональные спортсмены, те, кто может себе позволить регулярные физические нагрузки. Представители спортивного сообщества, которое там сложилось, подняли тему автомобильных парковок, которых при возросшем потоке посетителей явно не хватает. Губернатор сообщил, что этот вопрос уже решается.
Число парков в Подмосковье за последние годы увеличилось вдвое, теперь их 192. А количество посетителей загородных зон отдыха возросло в шесть раз. Особенно любят жители Москвы и Подмосковья выезжать в парки зимой. Андрей Воробьёв рассказал, что прямо в парках устраиваются новогодние представления около живых украшенных ёлок. Администрация области сотрудничает с театрами, которые дают выездные спектакли. Приезжают на загородные катки олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Илья Авербух, на подмосковном льду дают мастер-классы и проводят автограф-сессии великие хоккеисты прошлых лет. Все это делает зоны отдыха за городом еще привлекательнее.
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Александр Бойцов