Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ФОК «Молодежный»

Бывший клавишник популярных групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин найден мертвым в собственной квартире. Правоохранители заверяют, что его смерть не криминальная, однако есть обстоятельство, которое заставляет в этом усомниться. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле стало причиной смерти музыканта, и какой образ жизни он вел в последние годы.