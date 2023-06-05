Губернатор Подмосковья отметил важность работы фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сам я посещал этот офис и хочу поблагодарить, Ольга Владимировна (Ермакова, глава отделения), Вас, человека, который знает все нюансы и переживания семьи, а также проблемы, которые есть у военнослужащих», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, Андрей Воробьев поблагодарил ответственных лиц за набор отзывчивых и неравнодушных сотрудников для работы в филиале фонда «Защитники Отечества».
Помещение фонда оборудовано для инвалидов. Сейчас в региональном отделении работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов. Все они прошли обучение. Каждый будет координировать комплексную поддержку и сопровождения бойцов и их семей.
Ранее сообщалось, что в филиале фонда «Защитники Отечества» открыли дополнительный блок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.