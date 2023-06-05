Губернатор Подмосковья отметил важность ремонта дорог в регионе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области анонсировал отчет перед жителями, который пройдет 7 июня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.