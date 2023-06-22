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Губернатор Подмосковья поздравил медиков с профессиональным праздником

22 июня 2023, 16:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

День медика отмечался 18 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медработников с их праздником в Музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В рамках встречи, губернатор региона пообщался с медработниками.

«Для нас критически важно, чтобы логика наших действий доходила до каждого педиатра или терапевта, чтобы каждый учитель или водитель «Мострансавто» также был частью команды. Это весьма сложная задача, но здорово, когда человек разделяет то, что ему по душе. Главную мысль, которую я хочу донести – необходимо создать такие условия, чтобы у нас был постоянный прогресс», — отметил Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев подчеркнул, что подмосковные медики регулярно сталкиваются с вызовами, но их профессионализм приносит заметный результат.
«Врач — это особенная профессия, огромное количество вызовов происходило в период пандемии, много и сейчас. Запрос жителей на качественную медицину огромен. Про первичное звено часто говорит Президент и наша задача – всему соответствовать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто занимался этой работой на новых территориях. Это опасная, заметная, но очень необходимая работа. Спасибо всем, кто у нас трудится в сфере родовспоможения, в перинатальных центрах. Знаю, что каждый руководитель, кто управляет ими, совершенствуется, растет, старается привнести новые методики, привлечь людей», — добавил губернатор Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Губернатор
#Подмосковье
#Андрей Воробьев
#День медика
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В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10 км/ч
05 июля 2023, 11:16

Фотобанк Московской области/Александр Кожохин

С предложением ограничить скорость самокатов до 10км/час выступил сенатор Артём Шейкин.
В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10км/час. С такой инициативой выступил сенатор Артём Шейкин. Он обратился к властям Москвы с предложением ограничить разрешённую скорость самокатов до 10км/час на тротуарах, пишет РИА.
 
Артём Шейкин считает, что скорость электросамокатов сегодня слишком высока и никак несовместима с безопасностью на пешеходных зонах.

В России постоянно увеличивается число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К примеру, в 2019 году - 147 случаев, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибли 19 человек.

Ранее депутаты предлагали ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и установить возрастное ограничение на использование до 18 лет.

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#самокат
#самокаты
#Совфед
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Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья
05 июля 2023, 11:10

istockphoto/Galina Zhigalova

По словам врача Наталии Киселевич, в капусте и редисе содержатся витамины, которые защищают грудь и матку от опухолей.
Наталия Киселевич рассказала «Ленте.ру», что рацион питания женщин обычно не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на здоровье. У женщин отмечаются проблемная кожа, ногти, болезни костей, нарушения менструального цикла, депрессии.
 
Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
 
Дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) отражается на коже, волосах, ногтях, слизистых оболочках ЖКТ.
 
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
 
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.

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#здоровье
#женское здоровье
#витамины
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали угнанный автомобиль
05 июля 2023, 11:06

Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области по плану «Перехват» задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе. 

Сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение машины и провели задержание водителя. По данным произошедшего в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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#Росгвардия
#преступленние
#угон машины
#автомобиль
#Ленинский округ
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Глава Минобороны Резников рассказал, чем примечательны российские системы радиоэлектронной борьбы
05 июля 2023, 10:54

iStock/Dmytro Sheremeta

По словам Алексея Резникова, РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Financial Times сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
 
Также издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона, писало, что ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры.
 
По словам специалиста, проблемы связаны с тем, что у России есть мощные средства для подавления сигнала системы наведения GPS украинских авиабомб западного производства, даже таких как JDAM. Таким образом, он не могут достигать своих назначенных целей.

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#СВО
#ВСУ
#Украина
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».
Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
05 июля 2023, 10:41

iStock/BrianAJackson

Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
 
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Крым
#газопровод
#задержание
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Военный эксперт Матвейчук рассказал о преимуществах контрактной службы и льготах
05 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный эксперт, полковник, главный редактор информационного агентства Anna News Анатолий Матвейчук рассказал об условиях для контрактников и льготах, которые им предоставляют.
О том, какие льготы и преимущества есть у контрактников и довольны ли добровольцы условиями, которые им предлагают, Анатолий Матвейчук рассказал в беседе с «Радио 1».

Он заявил, что контрактники на сегодняшний день - это полноценные военнослужащие со всеми вытекающими обязанностями перед государством. Говоря о том, какие им предоставляются преимущества, он отметил налоговые льготы, снисхождения по оплате всех текущих счетов. Если есть кредиты, они замораживаются до окончания контрактной службы. Он также рассказал о льготах при поступлении в высшие учебные заведения. 

«В настоящее время количество контрактников очень велико и некоторым даже приходится отказывать. Если бы было все плохо, люди бы не шли на контрактную службу. Если сравнить количество действующих военнослужащих и тех, кто сейчас приходит на службу по контракту, то соотношение такое: на 10 военнослужащих 2 по призыву, 8 контрактников», - заявил Матвейчук. 
Рассуждая о том, какие меры еще необходимо предпринять для того, чтобы желающие служить по контракту еще более охотно шли на службу, он заявил, что нужно поднять социальную оценку военнослужащих. 

«Нужно чтобы было как в Советском Союзе. Человек в военной форме должен вызывать уважение в обществе и военного точно не должны бояться. Сейчас у нас социальное понятие о военнослужащих очень размыто. Многие не понимают для чего нужна армия и относятся к ней скептически и не серьезно», - заключил Матвейчук. 
Для желающих заключить контракт на прохождение военной службы, в Балашихе открылся областной пункт отбора. К кандидатам предъявляется несколько требований: возраст должен быть от 18 лет, у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают необходимую экипировку, консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В процессе подготовки документов, потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание. Заключивший контракт для прохождения воинской службы, может рассчитывать на денежные выплаты и преимущества. Выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит ряд льгот для себя и своей семьи. Ему будет предоставлено такое право как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Балашиха
#служба по контракту
#военнослужащие
#льготы
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«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств
05 июля 2023, 10:36

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря этим помощникам получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.


За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ГУСТ
#умные автомобили
#содержание территоий
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На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

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#Байкал
#шторм
#байдарочник
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