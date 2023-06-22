Губернатор Подмосковья поздравил медиков с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В рамках встречи, губернатор региона пообщался с медработниками.
«Для нас критически важно, чтобы логика наших действий доходила до каждого педиатра или терапевта, чтобы каждый учитель или водитель «Мострансавто» также был частью команды. Это весьма сложная задача, но здорово, когда человек разделяет то, что ему по душе. Главную мысль, которую я хочу донести – необходимо создать такие условия, чтобы у нас был постоянный прогресс», — отметил Андрей Воробьев.Андрей Воробьев подчеркнул, что подмосковные медики регулярно сталкиваются с вызовами, но их профессионализм приносит заметный результат.
«Врач — это особенная профессия, огромное количество вызовов происходило в период пандемии, много и сейчас. Запрос жителей на качественную медицину огромен. Про первичное звено часто говорит Президент и наша задача – всему соответствовать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить тех, кто занимался этой работой на новых территориях. Это опасная, заметная, но очень необходимая работа. Спасибо всем, кто у нас трудится в сфере родовспоможения, в перинатальных центрах. Знаю, что каждый руководитель, кто управляет ими, совершенствуется, растет, старается привнести новые методики, привлечь людей», — добавил губернатор Московской области.Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.