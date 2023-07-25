Губернатор Подмосковья прибыл в 45-ю бригаду спецназа ВДВ

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с бойцами бригады и пообщался и с военнослужащими весеннего призыва.
Сегодня, 25 июля, 45-й отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечает 29-летнюю годовщину со дня образования.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады с годовщиной её образования.
45-я военная бригада уделяет большое внимание работе с допризывной молодёжью. На встречу с губернатором в воинскую часть пригласили ребят из военно-патриотического клуба «Комбат», через который прошли более 2000 молодых людей: 200 из них связали свою жизнь с вооружёнными силами РФ, 26 окончили Рязанское воздушно-десантное училище, более 100 — окончили другие военные учебные заведения, училища МЧС, ФСБ и МВД.
Члены патриотического клуба «Комбат» регулярно собирают помощь в зону спецоперации, ими были отправлено свыше 100 машин с гуманитарным грузом.
В рамках визита, губернатор Подмосковья встретился с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжёлые ранения. Также Андрей Воробьёв поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады с годовщиной её образования.
Члены патриотического клуба «Комбат» регулярно собирают помощь в зону спецоперации, ими были отправлено свыше 100 машин с гуманитарным грузом.
«Мы около 10 лет взаимодействуем с 45-й бригадой в первую очередь по начальной военной подготовке. Приезжаем сюда 3-4 раза в год. Вот сегодня привезли 15 детей, чтобы они могли получить парашютно-десантные навыки. А так у нас занимается порядка 400 ребят в возрасте 6-16 лет. Мы также проводим занятия по рукопашному бою, боксу. Отмечу, что ряд наших воспитанников отслужили или служат сейчас в этой бригаде. Военнослужащие из Кубинки в свою очередь тоже приезжают к нам в Чехов, мы ежегодно организуем День ВДВ, на который собирается порядка 5 тыс. жителей. Это все воспитывает патриотизм, любовь к Родине, горожане могут пообщаться с офицерами, нашими живыми легендами», — сказал руководитель клуба «Комбат» Виктор Русаков.
В рамках визита, губернатор Подмосковья встретился с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжёлые ранения. Также Андрей Воробьёв поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы.
«Потому что хочется Родину защищать. Сначала мне здесь было все непривычно — каждый день укладка парашюта. Но сейчас уже освоился. Когда объясняют, что от этого зависит твоя жизнь, схватываешь все на лету — каждый строп, каждая маленькая деталь очень важны. Самое сложное — это заправить запасной парашют в чехол, потому что требуются усилия двух человек, чтобы надавить на него и упаковать. Пока я с парашютом не прыгал — первые прыжки должны состояться скоро», — рассказал военнослужащий Даниил Фролов.На территории войсковой части 45-й военной бригады расположен комплекс, где проходят тренировки для безопасного отделения от воздушного судна и приземления с полной амуницией.
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Алиса Сергиенко