Губернатор Подмосковья призвал уделить особое внимание предстоящему Дню учителя

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Предстоящая неделя — это День учителя. Я очень надеюсь, что каждый из нас свою лепту, своё внимание, свою заботу и учителям нашим, и детям в школах также уделит», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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