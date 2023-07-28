Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Дмитровского округа. 

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о строительстве школы в жилом комплексе «Мечта».
Школа, строящаяся в жилом комплексе «Мечта» в селе Озерецкое, рассчитана на 550 учеников.
Илья Поночевный оценил ход строительства в посёлке Некрасовский.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки.
«Дмитровский городской округ — всем хорошо известный и популярный, со своей рекреационной, туристической, промышленной жизнью. Знаю, что вы ведёте несколько заметных программ по благоустройству, строительству школ - об одной из которых, в ЖК «Мечта», прошу вас рассказать подробнее. Её долго ждут жители. В каком она состоянии, когда мы её сдаём?», — спросил Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
«По ЖК «Мечта» ситуация на сегодняшний день такая: подъездные дороги готовы на 90%, газовая котельная — на 95%, во всю идет благоустройство школьного стадиона. Корпус здания уже построен, работы по фасаду завершены, частично они выполнены и по оконным блокам. Идёт внутренняя отделка, установка оборудования. Мы поставили нашим подрядчикам задачу — успеть все сделать до 1 сентября, хотя контракт предусмотрен до конца года», — доложил глава Дмитровского окурга Илья Поночевный.Читайте также:
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки.
Алиса Сергиенко