Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой округа Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семеновым, в ходе которой обсуждался вопросы программ благоустройства в муниципалитете, строительство социальных объектов, модернизацию системы ЖКХ и расселение из аварийного жилья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал муниципалитет важной и сложной территорией, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2022 году Павловский Посад объединился с Электрогорском, благодаря чему округ увеличился.
Глава муниципалитета доложил губернатору о всех реализуемых программах в округе, о ходе благоустройства территорий и о работах по капитальному ремонту социальных учреждений. также затронул тему расселения из аварийного жилья.
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«Сегодня через муниципалитет проходит транзитный транспорт, нуждается в особом внимании жилой фонд, тема благоустройства очень актуальна. Также принято решение по модернизации очистных сооружений. По федеральной программе, в том числе, мы предусмотрели возможность вашего участия. Поэтому в следующем году, я очень надеюсь, мы ее реализуем», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
Глава муниципалитета доложил губернатору о всех реализуемых программах в округе, о ходе благоустройства территорий и о работах по капитальному ремонту социальных учреждений. также затронул тему расселения из аварийного жилья.
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Алиса Сергиенко