Глава округа Павловский Посад рассказал о капремонте образовательных учреждений. 

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Павловский Посад Денисом Семёновым, в ходе которой обсуждался вопрос капитального ремонта социальных объектов в муниципалитете.
В этом году в Павловском Посаде после капитального ремонта откроется школа № 18 им. Менчинского, а на следующий год запланированы работы в лицее № 2, школе № 11, а также в корпусе школы-интерната и в детском саду «Незабудка».
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Алиса Сергиенко