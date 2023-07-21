Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве парков в регионе

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может быть в лесу, где, соблюдая все экологические требования, делаем всё необходимо. Где-то реновируем заброшенные территории. нам важно строить то, что жители ожидают от нас», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».





«Сейчас мы имеем возможность делать парки в лесах, их благоустраивать. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом. Очень важно, чтобы там было чисто, безопасно, чтобы лес мог быть доступен для наших жителей», — дополнил губернатор Подмосковья.

«Находимся в режиме постоянного диалога — это ключевое. Когда мы слышим друг друга, то эти изменения мы можем обеспечивать своевременно, а это приносит удовольствие и радость часто», — дополнил Андрей Воробьёв.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах по благоустройству парков в муниципалитетах региона в интервью каналу «Россия 24».На сегодняшний день в Подмосковье 184 парка.Программу благоустройства парков в лесных массивах поддержал президент России Владимир Путин.В каждом подмосковном парке установлены QR-коды, перейдя по которым, можно высказать свои пожелания, чего не хватает в парках. Высказать пожелание о дополнительной лавочке, фонтане или ресторане можно, перейдя по QR-коды и написав в чат-бот.Губернатор региона также отметил, что главы муниципалитетов, директора парков вовлечены в работу по получению обратной связи от жителей.