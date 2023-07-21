Губернатор Подмосковья рассказал про готовность школ в регионе к новому учебному году.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе строительства школ и образовательных учреждений на территории региона в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о готовности строящихся школ к началу учебного года в интервью каналу «Россия 24».
Все школы соответствуют современным требованиям.
Андрей Воробьёв отметил, что проблем с кадрами в области образования нет. Большое количество людей с педагогическим образованием приезжают в микрорайоны Подмосковья.
В этом году число школьников увеличилось на 40 тысяч детей.
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«Это всегда напряженное время июль/август. Строители должны сдать школы к 1 сентября. Мы открывает школы и со второй четверти, сдавая досрочно, и с Нового года», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Андрей Воробьёв отметил, что проблем с кадрами в области образования нет. Большое количество людей с педагогическим образованием приезжают в микрорайоны Подмосковья.
«В этом году мы достойно год завершили и по олимпиадам, по ЕГЭ, ОГЭ. Спасибо педагогам и нашим детям. Мы существенно улучшили показатели, а это труд наших учителей, труд наших детей-школьников, которые проявляют интерес к учебе», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Губернатор Андрей Воробьёв отметил тему качества образования весьма сложной, требующей глубоко погружения.
«Мы ищем новые методики, открываем образовательные кластеры. В Подмосковье три образовательных кластера работают при поддержке федерального центра и лично президента, в частности Физтех лицей, который является рекордсменом в нашей стране по количеству медалей на международных олимпиадах и всероссийских, а также Технолицей Долгих», — добавил губернатор.В Подмосковье ведется работа по внедрению предметов, занятий, которые нравятся детям.
В этом году число школьников увеличилось на 40 тысяч детей.
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Алиса Сергиенко