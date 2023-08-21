Губернатор Подмосковья Воробьёв доложил Путину о рекультивации полигонов.

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В ходе встречи глава РФ спросил у губернатора Московской области о проблеме полигонов.
Губернатор Подмосковья рассказал российскому лидеру о программе рекультивации полигонов.
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«Одна из проблем, которую мы с Вами всегда обсуждаем, их несколько, но тем не менее, — это полигоны, в том числе бывшие полигоны. Я знаю, здесь Вы работаете активно, Вы мне неоднократно докладывали об этом», — спросил Владимир Путин.
«Мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — сказал губернатор Московской области.
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Алиса Сергиенко