Губернатор Подмосковья Воробьёв обсудил с общественниками благоустройство Дмитровского округа

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
Встреча проходила в парке «Берёзовая роща», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Недавно этот парк благоустроили, скоро работы по благоустройству продолжатся. В проекте парка запланировано обустройство новых пешеходных дорожек, установка фонтанного комплекса и смотровой площадки.
В 2023 году специалисты приступили к благоустройству Советской площади. Там оборудуют «сухой» фонтан, новые прогулочные и беговые дорожки и установят памятник.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы.
Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве парков.
Недавно этот парк благоустроили, скоро работы по благоустройству продолжатся. В проекте парка запланировано обустройство новых пешеходных дорожек, установка фонтанного комплекса и смотровой площадки.
«Парк является очень сильной точкой притяжения в городе», — поделилась председатель Общественной палаты Дмитровского округа, председатель общественной организации содействия защите прав и интересов женщин «Женсовет» Надежда Родионова.Также, благоустроили парк им. Лямина в Яхроме. Там ноявился новый скейт-парк и памптрек, оборудовали элементы для трюков, перила. Представители молодежи очень рады преобразованиям.
В 2023 году специалисты приступили к благоустройству Советской площади. Там оборудуют «сухой» фонтан, новые прогулочные и беговые дорожки и установят памятник.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы.
Капремонт филиала областного медколледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве парков.
Алиса Сергиенко