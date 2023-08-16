Губернатор Подмосковья Воробьёв обсудил с общественниками благоустройство Дмитровского округа

К 1 сентября в Дмитровском городком округе откроют школу в ЖК «Мечта» на 550 мест, а в будущем году – в микрорайоне №5 на 1100 учащихся. Об этом стало известно во время общения губернатора Московской области Андрея Воробьёва с директорами, учителями и родителями школьников.