Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил команду в сфере образования за достойные результаты

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Прежде всего, хотел поблагодарить всю нашу большую команду, именно команду, за достойные результаты прошедшего учебного года. Также я считаю, что очень важно, когда школа, директор, команда активно вовлекает в процесс обучения, воспитания родителей. Здорово, что все больше и больше школ, широкая география наших учебных заведений, которые действуют вместе с родителями, вместе с учениками», – выразил слова благодарности Андрей Воробьёв в ходе педагогического форума.Читайте также:
Педагогический форум направлен на достижение высоких результатов.
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