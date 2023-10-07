Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием

Уточняется, что такой показатель стал максимальным с начала этого года.В ведомстве подчеркнули, что последний раз такое количество мигрантов, нелегально пытавшихся перейти литовско-белорусскую границу, наблюдалось в ноябре прошлого года. Тогда число нелегалов составило 57 человек.Ранее соседнее государство Латвия также заявило о большом наплыве мигрантов. Президент Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности страны полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией.Белоруссия планируетЛатвия готоваВоспитанницу детсада в Латвии