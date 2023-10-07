Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил Владимира Путина с 71-летием

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Сегодня, 7 октября, исполняется 71 год президенту России Владимиру Путину. Свои поздравления по случаю дня рождения направил российскому лидеру губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
От себя и от лица всех жителей Подмосковья глава региона пожелал президенту крепкого здоровья, сил, энергии и успехов в достижении всех важнейших для страны целей. Андрей Воробьев отметил, что региональные власти и все жители Московской области всегда чувствуют поддержку и участие главы российского государства.
Губернатор поблагодарил Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что очень им дорожит. Также он выразил российскому президенту благодарность за то, что самые сложные вопросы, которые беспокоят простых людей в каждой российской семье всегда находят поддержку у главы государства.
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Губернатор поблагодарил Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что очень им дорожит. Также он выразил российскому президенту благодарность за то, что самые сложные вопросы, которые беспокоят простых людей в каждой российской семье всегда находят поддержку у главы государства.
«Гордимся нашим президентом!» — написал Андрей Воробьев в конце обращения.
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Александр Бойцов