Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил жителей столицы с Днем города

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Сегодня, 9 сентября, Москве исполнилось 876 лет. Со своими поздравлениями к жителям столицы обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В своем телеграм-канале глава подмосковного региона пожелал Москве и москвичам всяческих успехов и дальнейшего процветания. Он подчеркнул, что столица и Московская область тесно связаны. Взаимодействие города и области установлено давно и прочно, а реализация совместных проектов идет на пользу как городу, так и области.
Объединенные усилия Москвы и Подмосковья улучшают жизнь миллионов людей, отметил губернатор. Он также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за плодотворное партнерство и пожелал ему и его администрации дальнейших успехов в работе на благо Москвы и москвичей.
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Объединенные усилия Москвы и Подмосковья улучшают жизнь миллионов людей, отметил губернатор. Он также поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за плодотворное партнерство и пожелал ему и его администрации дальнейших успехов в работе на благо Москвы и москвичей.
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Александр Бойцов