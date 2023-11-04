Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о стенде региона на форуме «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что представлено на стенде Подмосковья.
В основе экспозиции стенда лежат три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.
Кроме того, в пресс-службе губернатора Подмосковья анонсировали проведение 27 декабря Дня Московской области. На выставке-форуме «Россия» будет представлена большая культурно-развлекательная программа в честь праздника.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что представлено на стенде Подмосковья.
«Мы очень хотели передать на нашем стенде весь колорит Московской области. Сделали его интерактивным: 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токи с людьми культуры, спорта, бизнеса. Также мы сделали игровую зону – по сути, это наш ЦУР, интерактивный пульт, с помощью которого на экране можно управлять Московской областью», – поделился глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В основе экспозиции стенда лежат три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.
Кроме того, в пресс-службе губернатора Подмосковья анонсировали проведение 27 декабря Дня Московской области. На выставке-форуме «Россия» будет представлена большая культурно-развлекательная программа в честь праздника.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Анастасия Чинкова