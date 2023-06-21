Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе

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Михаил Развожаев: причиной громких звуков в городе стали учения
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о причине громких звуков в городе, передает РИА Новости. По его словам, причиной шума стали учения Черноморского военно-морского училища имени Нахимова.
Губернатор отмечает, что обстановка в городе спокойная и причин для волнений нет.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Крыму посадили украинский беспилотник средствами РЭБ.
«Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) — это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению», — пишет Развожаев в своем телеграм-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Крыму посадили украинский беспилотник средствами РЭБ.
Екатерина Коршунова