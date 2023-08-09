Губернатор Севастополя Развожаев пресёк госзакупку автомобилей Citroën

Фото: сайт Кремля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пресек госзакупку в лизинг автомобилей Citroën французского производства, а те, кто дал распоряжение о подобной закупке будут немедленно уволены.
Развожаев написал в своем Telegram-канале, что наткнулся на информацию об объявлении ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» о госзакупке в лизинг французского автомобиля Citroën. Стартовая цента составляет 12 млн рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. При этом он подчеркнул, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.
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«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена», - заявил Развожаев.
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Элина Позднякова