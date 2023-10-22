Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги. Об этом Развожаев написал в телеграм-канале.
По словам губернатора, тревога длилась более получаса. Отмечается, что движение по Крымскому мосту восстановлено.
Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
Ранее ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.
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Напомним, движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
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Екатерина Коршунова