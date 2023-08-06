Губернатор Травников: Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых БПЛА

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Губернатор региона Андрей Травников заявил, что создание тяжелых БПЛА станет специализацией Новосибирской области при развитии отрасли беспилотных авиационных систем. Об этом Травников сообщил журналистам в рамках «Архипелага 2023».
По словам губернатора, благодаря работе на «Архипелаге 2023», в котором принимала участие Новосибирская область, специализация региона в отрасли развития БПЛА «была уточнена».
Травников отметил, что регион будет делать ставку на создание тяжелых БПЛА, которые способны доставлять массивные грузы.
Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем. По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его.
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Травников отметил, что регион будет делать ставку на создание тяжелых БПЛА, которые способны доставлять массивные грузы.
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Екатерина Коршунова