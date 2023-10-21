Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету», которая проходит в Шэньяне. Воробьёв в своем телеграм-канале рассказал, что Московская область постарается использовать полученные знания.
По словам губернатора, искусственный интеллект позволяет упрощать работу большинства производственных процессов, поэтому следить за технологиями крайне важно. Воробьёв отметил, что в Московской области ИИ помогает контролировать работу разных отраслевых систем — «от общественного транспорта до уборки дорог».
Губернатор сообщил, что особое внимание на выставке уделялось робототехнике и информационной безопасности, которые важны в современном мире.
Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье.
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Губернатор сообщил, что особое внимание на выставке уделялось робототехнике и информационной безопасности, которые важны в современном мире.
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Екатерина Коршунова