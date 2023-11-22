Глава Химок Волошин принял участие в акции «Доброе дело»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин передал гуманитарную помощь бойцам СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Акция «Доброе дело» направлена помощь бойцам специальной военной операции гуманитарной помощью.
Волонтёры Регионального ресурсного центра подготовили к отправке гумпомощи новые генераторы, тепловизоры, приборы ночного видения и портативные аккумуляторы, а также маскировочные сети, спальные мешки и термобелье.
Также в региональном ресурсном центре глава округа пообщался семьями военнослужащих. Он подчеркнул, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку города.
Стоит отметить, что с начала специальной военной операции и химкинского центра на передовую было отправлено свыше 150 тонн гуманитарной помощи.
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«Все Химки поддерживают наших защитников. Сегодня по запросу самих военнослужащих собрали теплые вещи и дополнительную экипировку. Сотрудники нашей администрации постоянно находятся на связи с семьями участников спецоперации. Каждый месяц, исходя из потребностей ребят, отправляем машины с гумпомощью», - поделился Дмитрий Волошин.
Также в региональном ресурсном центре глава округа пообщался семьями военнослужащих. Он подчеркнул, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку города.
Стоит отметить, что с начала специальной военной операции и химкинского центра на передовую было отправлено свыше 150 тонн гуманитарной помощи.
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Мира Полтева