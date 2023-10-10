Гуманной дрессуры не бывает: Зоозащитники призвали закрыть цирки после видео с Запашными

Фото: Telegram-канал Росгосцирка
Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после опубликованного видео, на котором артисты избивают тигров. На кадрах Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой и пеной из огнетушителя.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких рассказал «Радио 1», что жестокое обращение с животными в цирках – не новость. Однако выявить такие случаи сложно.
По словам зоозащитника, в России пытаются сделать нахождение животных цирке менее болезненным. В частности, был принят закон, в котором определены размеры вольеров, стандарты размещения, температурный режим, требования к питанию. Но в большинстве случаев цирки не соблюдают эти требования.
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«Гуманной дрессуры не бывает в принципе. Нельзя подчинить дикое животное без применения насилия. Насилие может быть как физическое, психологическое, так и просто голод. Животным ломают психику и подчиняют волю. Процесс дрессировки закрытый, и чтобы показать, как это устроено, проводят различные скрытые расследования. Но если поставить камеры с круглосуточной съёмкой на манеж в любой цирк, тогда материала будет столько, что не надо будет проводить каких-то дополнительных расследований», – отметил Корецких.
«Если пройтись по “Росгосцирку” и проверить нормы содержания, то в подавляющем большинстве они не будут соответствовать закону. Даже минимальные нормы не могут обеспечить сейчас. Но даже если их обеспечат, для диких животных – это тюрьма. Они сидят в клетках постоянно, в замкнутых помещениях, и это само по себе неправильное отношение к животным. Нужно закрыть цирки, как это сделали во многих странах. Там цирковая сфера не пострадала от этого, даже наоборот», – заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова