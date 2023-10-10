Гуманной дрессуры не бывает: Зоозащитники призвали закрыть цирки после видео с Запашными

Рынок косметологии велик и спектр услуг постоянно расширяется. Однако вместе с этим растут и цены на процедуры, в связи с чем, многие начинают отдавать предпочтение менее опытным мастерам или косметическим услугам на дому. Самыми распространенными услугами среди косметологов стали «инъекции красоты». Речь идет о введении препарата в губы, избавлении от мелких морщин, скульптурировании лица филлерами. Достаточно случаев, когда «мастер на дому» за символическую цену по закупочной стоимости препарата уродует клиенток, при этом, никакой ответственности он не несет. Редакция «Радио 1» расскажет, как визит к мастеру без лицензии может привести к страшным последствиям и как не лишиться здоровья в погоне за красотой.