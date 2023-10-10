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Гуманной дрессуры не бывает: Зоозащитники призвали закрыть цирки после видео с Запашными

Зоозащитник Корецких объяснил, почему Запашные попались на избиении тигра
10 октября 2023, 15:41
Фото: Telegram-канал Росгосцирка

Фото: Telegram-канал Росгосцирка

Братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после опубликованного видео, на котором артисты избивают тигров. На кадрах Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой и пеной из огнетушителя.
Председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких рассказал «Радио 1», что жестокое обращение с животными в цирках – не новость. Однако выявить такие случаи сложно.
«Гуманной дрессуры не бывает в принципе. Нельзя подчинить дикое животное без применения насилия. Насилие может быть как физическое, психологическое, так и просто голод. Животным ломают психику и подчиняют волю. Процесс дрессировки закрытый, и чтобы показать, как это устроено, проводят различные скрытые расследования. Но если поставить камеры с круглосуточной съёмкой на манеж в любой цирк, тогда материала будет столько, что не надо будет проводить каких-то дополнительных расследований», – отметил Корецких.

По словам зоозащитника, в России пытаются сделать нахождение животных цирке менее болезненным. В частности, был принят закон, в котором определены размеры вольеров, стандарты размещения, температурный режим, требования к питанию. Но в большинстве случаев цирки не соблюдают эти требования.
«Если пройтись по “Росгосцирку” и проверить нормы содержания, то в подавляющем большинстве они не будут соответствовать закону. Даже минимальные нормы не могут обеспечить сейчас. Но даже если их обеспечат, для диких животных – это тюрьма. Они сидят в клетках постоянно, в замкнутых помещениях, и это само по себе неправильное отношение к животным. Нужно закрыть цирки, как это сделали во многих странах. Там цирковая сфера не пострадала от этого, даже наоборот», – заключил собеседник.
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#животное
#насилие
#камеры
#закон
#цирк
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Назван срок запуска в РФ льготной ипотеки под 5%
10 октября 2023, 17:20

Фото: iStock/Diy1

Минпромторг сообщил, что ипотека под 5% для сотрудников ОПК будет запущена до конца нынешнего года.
ТАСС пишет, что новую льготную ипотеку со ставкой 5% для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, возможно, запустят в России до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«Сейчас ведется подготовка соответствующего акта, до конца года, я думаю, он будет принят», —сказал замминистра.
Пока точных сроков запуска данной госпрограммы жилищных кредитов не называют.

Ранее в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

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#жильё
#квартира
#ипотека
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В РФ разрешат тратить материнский капитал на новую цель
10 октября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/fizkes

В Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.

Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.

«Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей», —сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в Госдуму в июне 2023 года.

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#госдума
#материнский капитал
#материнство
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Немка Шани Лук, которой переломали ноги боевики ХАМАС, находится в больнице
10 октября 2023, 16:21

Фото: iStock/sudok1

Похищенная боевиками ХАМАС немка Шани Лук жива и находится в больнице сектора Газа, сообщила мать девушки Рикарда Лук в интервью для Tagesschau.
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.

В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку. 

«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации», - рассказала мать пострадавшей.

Она попросила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа. 

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#сектор газа
#хамас
#больница
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Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез
10 октября 2023, 16:17

Фото: istockphoto/Ore HDR

Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.
«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал РИА Новости олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
Ранее Роман Костомаров говорил, что надеется выйти на лед на коньках. 

«Нужно подобрать ещё ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание достаточно проблематичная вещь», —говорил фигурист. 
Роман Костомаров оказался в больнице 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за долгого подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции лёгких у спортсмена началось отмирание тканей. Медики ампутировали обе стопы, голени ног, кисть правой руки и несколько пальцев левой руки. 

По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.

«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
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#фигурное катание
#здоровье
#мотоцикл
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Жертвы красоты: как «домашние» косметологи уродуют россиян
10 октября 2023, 16:10

Фото: iStock/Alernon77

Рынок косметологии велик и спектр услуг постоянно расширяется. Однако вместе с этим растут и цены на процедуры, в связи с чем, многие начинают отдавать предпочтение менее опытным мастерам или косметическим услугам на дому. Самыми распространенными услугами среди косметологов стали «инъекции красоты». Речь идет о введении препарата в губы, избавлении от мелких морщин, скульптурировании лица филлерами. Достаточно случаев, когда «мастер на дому» за символическую цену по закупочной стоимости препарата уродует клиенток, при этом, никакой ответственности он не несет. Редакция «Радио 1» расскажет, как визит к мастеру без лицензии может привести к страшным последствиям и как не лишиться здоровья в погоне за красотой.

Чем опасен ботокс


Введение препарата под кожу может привести к нарушению мимики, параличу, отекам, подкожным кровоизлияниям, головным болям, слепоте. Инъекция вводится на глубину эпидермиса до двух-трех миллиметров, однако небольшое увеличение глубины введения филлера или случайно задетая мышца, приведет к необратимым последствиям.

Чем опасен массаж


Неправильная техника массажа может привести к смещению позвонков, травмам тканей, переломам и воспалениям.

Чем опасно наращивание ресниц


При наращивании ресниц используется клей, пары которого могут обжечь роговицу. Кроме того, недобросовестный мастер может травмировать роговицу острым пинцетом, занести конъюнктивит или заразить паразитами через микрочастицы кожи или крови, которые остаются на инструментах после других клиентов. 

Как выбрать косметолога 


При выборе косметолога и места проведения процедур особое внимание стоит обратить на помещение и документацию. Признаками того, что медицинская организация легальна являются: стационарное помещение, лицензия на осуществление медицинской деятельности, наличие сайта у организации, информация в открытом доступе об образовании сотрудников и их квалификации.

Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги
Некачественная услуга в салоне красоты: как вернуть деньги

Если косметический бизнес легален, за ним осуществляет контроль ряд государственных структур. Организация подвергается проверкам и проходит процедуру отчетности ежегодно. Услуги в таком учреждении более безопасные, санитарные нормы соблюдены, а препараты для процедур проверенные, качественные и подотчетные.

Почему услуги косметолога дорогие


Добросовестный косметолог с медицинским образованием должен ежегодно проходить семинары, дополнительное обучение, повышать квалификацию. Кроме того, он обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, что предусматривает наличие необходимой документации, разрешений, средств стерилизации, оборудования и т.д., что влечет за собой дополнительные расходы. Также качественные препараты можно приобрести только после предъявления диплома или сертификата косметолога. Из таких факторов складывается высокая стоимость за услуги специалиста. Низкий прайс – повод задуматься о качестве филлеров.

Косметолог изуродовал лицо: куда обращаться


У тех клиентов, кому была оказана некачественная услуга в лицензированном салоне красоты, существует возможность обратиться в ведомства, которые рассмотрят жалобу потребителя в установленном законе порядком. Пострадавшие могут отправиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, регуляторы рынка, надзорные органы.

Если клиент получил услугу на дому, и в результате действий косметолога его здоровью нанесен вред, обращаться стоит в полицию или прокуратуру. Однако разыскать недобросовестного мастера будет не просто. Наверняка клиент, который сделал процедуру на дому, не владеет достаточными сведениями о косметологе, а квартира, в которой была оказана услуга может оказаться съемной.

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#косметолог
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«Своих не бросаем»: Помимо россиян, РФ вывозит из Газа граждан Казахстана и Белоруссии
Представительство РФ вывозит из Газа украинцев, белорусов и казахов
10 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Naeblys

В настоящий момент представительство РФ помогает с эвакуацией из сектора Газа не только россиянам, но и гражданам другим стран, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в настоящий момент в российской посольство поступило 400 заявок (из них - 280 от россиян) с просьбой помочь с бегством из терпящей бедствие страны. При этом, отмечается, что на территории сектора Газа работает только российское посольство.

Представительство РФ помогает всем, кто об этом просит. В консульство уже обратились граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и даже Палестины. Всем им, по мере возможности, помогут выехать из находящегося под бомбежками сектора Газа. 

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#казахстан
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В зоопитомнике под Волоколамском впервые родился детёныш альпаки
10 октября 2023, 15:19

Фото: Istockphoto / Food Photographer

В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском впервые появился на свет детёныш альпаки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малыш стал первым новорождённым в семействе альпак. При этом в зоопитомнике Московского зоопарка возле посёлка Сычёво уже несколько лет разводят диких родственников альпаки – викуний. Окрасом новый обитатель центра пошёл в маму – белый с рыжими пятнами, одно из которых красуется между огромных любопытных глаз», – говорится в сообщении.  
Самку альпаки с детёнышем отселили в отдельный вольер, чтобы понаблюдать за их поведением и дать окрепнуть. 

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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Ландшафтный дизайнер из Волоколамска рассказала как сберечь растения зимой
10 октября 2023, 15:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске ландшафтный дизайнер Ольга Соловьянова обустраивала многие общественные пространства. Она отметила, что еще есть время «подкормить» многолетние растения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
По словам специалиста большинство многолетних растений, такие как шалфей и герани необходимо обрезать, чтобы избежать появления грибковых заболеваний. 


Кроме этого, на отцветших розах стоит удалить тонкие неодревестневшие побеги и укоротить ветви на 3-4 почки.


«Когда температура уйдёт на -5 градусов, розы можно укрывать, а корневую шейку растений стоит обкопать на 5 сантиметров в высоту сухой землёй», – подчеркнула Ольга Соловьянова.


Стоит отметить, что обрезкой древесных растений можно заниматься и в более поздний период, а придавать форму деревьям лучше в весной.



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#розы
#температура
#растения
#подмосковье
#волоколамск
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Володин обещает релокантам Магадан после их возвращения на родину
10 октября 2023, 15:09

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрекает незавидное будущее релокантам, занимавшимся дискредитацией РФ и ВС РФ в связи с СВО.
«Те, кто радовался выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. Если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен. Должно быть понимание», - сообщил Вячеслав Володин на заседании Госдумы во вторник.
Спикер Госдумы подверг критике российских звезд и бизнесменов, уехавших из страны после 24 февраля 2022 года. Теперь они пытаются вернуться в РФ из Израиля в связи с боевыми действиями.
 
«Пускай там сидят. И раз уж они выбор свой сделали, пусть надевают форму и идут защищать ту страну, которую они выбрали для себя Родиной. Пусть покажут, как они её любят», - резюмировал Вячеслав Володин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету ГД проанализировать, кто из госслужащих пытался покинуть Россию 24 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил просьбу председателю комитета Госдумы по безопасности о том, что следует проанализировать информацию о тех лицах, которые пытались покинуть Россию.

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#госдума
#вячеслав володин
#россия
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