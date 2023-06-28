ГУСТ и МинЭкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.



Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства Экологии и МВД провели рейд для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах в Мытищах.





«В ходе мероприятия проверено 26 единиц техники, у 4 водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении них составлены протоколы административного нарушения по ч. 1 ст. 8.2. КОАП РФ. Транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны и перемещены на штрафстоянку. Предотвращён сброс объемом 40 м³», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.