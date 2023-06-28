ГУСТ и МинЭкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов

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С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.
Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства Экологии и МВД провели рейд для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах в Мытищах.Ответственные сотрудники ведомств активно мониторят наличие необходимых документов на перевозку строительных отходов для предотвращения сброса и образования навалов на территории Подмосковья.
Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических – 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
«В ходе мероприятия проверено 26 единиц техники, у 4 водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении них составлены протоколы административного нарушения по ч. 1 ст. 8.2. КОАП РФ. Транспортные средства, с помощью которых осуществлялось незаконное перемещение строительного мусора, задержаны и перемещены на штрафстоянку. Предотвращён сброс объемом 40 м³», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
Ранее сообщалось, что «Умные» автомобили ГУСТ зафиксировали свыше 12 тыс. дефектов содержания территорий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.