ГУСТ и МинЭкологии пресекли незаконную перевозку строительных отходов

Фото: istockphoto / georgemuresan
Ответственные сотрудники Главного управления содержания территорий совместно с представителями МинЭкологии и МВД активно проверяют у водителей наличие необходимых документов на перевозку строительных отходов для предотвращения сброса и образования навалов на территории Подмосковья.
«На этот раз эко-рейд прошел в городском округе Красногорск. В ходе мероприятия коллеги проверили 21 транспортное средство, у 2 водителей из которых не обнаружилось необходимого на перевозку крупногабаритных отходов разрешения. В результате удалось пресечь незаконный сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров. Транспортные средства перемещены на штафстоянку, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 1 статье 8.2. КОАП РФ», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.Согласно статье 8.2. Кодекса об административных правонарушениях за незаконный выброс мусора из автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических – 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
Читайте также:
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей.
Незаконная свалка в Рузе нанесла ущерб почвам на 121,5 млн рублей.
В Подмосковье нейросеть совершенствует навыки борьбы с незаконной торговлей.