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ГУСТ начинает проверки готовности коммунальщиков к зиме

26 сентября 2023, 09:14
Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Главное управление содержания территорий начинает оценки подготовки к зимнему периоду коммунальных предприятий с помощью проведения экзаменов.

У инспекторов ГУСТ составлен специальный зимний чек-лист, по которому и будет проводится экзамен у коммунальных предприятий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В этом году мы проведём 1 основную проверку готовности с 10 по 20 октября включительно, требования к коммунальным предприятиям озвучены заранее — время на подготовку достаточно. С коллегами проверим закупку противогололёдных материалов, готовность техники и средств малой механизации, укомплектованность штата, как и прежде: маршруты движения техники должны быть уже полностью разработаны к зимним чек-апам предприятий», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме того, штат сотрудников должен быть уже укомплектован на 90 %, специализированная техника должна быть готова также на 90 %.

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Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Boris Ipatov

24 сентября ушёл из жизни советский украинский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист Владимир Хмельницкий. Об этом сообщает «Российская газета».
Его не стало в возрасте 88 лет.

Хмельницкий окончил ВГИК в 1957 году. Он работал на Алма-Атинской киностудии, Киевской студии телевидения и на студии «Киевнаучфильм». 

В качестве актёра Хмельницкий выступил в кинокартине Егора Щукина «Райские яблочки», снятой на киностудии «Мосфильм». 

Последним фильмом, который снял Хмельницкий, стала украино-шведская драма «Верный Руслан» 1991 года. Главные роли в картине сыграли такие выдающиеся советские актёры как Алексей Баталов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Янковский и Евгений Никитин. 

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#актёр
#продюсер
#смерть
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Подмосковные налоговики обсудили вопросы неприменения кассовой техники предпринимателями
26 сентября 2023, 09:39

Фото: istockphoto / blinow61

В рамках проекта, созданного по инициативе ФНС России, состоялось совещание рабочей группы, в котором приняли участие сотрудники регионального налогового управления.
Совещание рабочей группы в рамках проекта ФНС проходило 20 сентября. В нём также приняли участие: представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, представители деловых ассоциаций Деловая Россия и ОПОРА России, торгово-промышленной палаты, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, Роспотребнадзора Московской области и управляющих рынками компаний.

В ходе совещания участники обсуждали вопросы совместного контроля налоговых органов и управляющих рынками компаний за применением ККТ и устранением условий, способствующих сокрытию выручки арендаторами.

Итогом совещания стало планирование выездных проверок, которые помогут изучить ситуацию применения контрольно-кассовой техники арендаторами. Итоги рейдов будут освещены в СМИ. 

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#налоги
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В СПЧ не одобрили избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
Глава СПЧ Фадеев не одобрил избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
26 сентября 2023, 07:02

Фото: сайт Кремля

Сжигание Корана является серьезным преступлением, однако существуют правила содержания преступников под стражей, которые должны неукоснительно соблюдаться. Так считает глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
«Считаю, что сжигание Корана - серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», - говорится в Telegram-канале СПЧ.

При этом он подчеркнул, что существуют правила содержания обвиняемых в преступлении, и они должны неукоснительно соблюдаться. Фадеев также выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.

Напомним, накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана. Кадыров гордится поступком сына Адама. Кроме того, по мнению главы Чечни, религиозные ценности граждан страны охраняются Россией на высочайшем уровне, и провокаторам этого не отнять.

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#суд
#преступление
#спч
#правила
#рамзан кадыров
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Москалькова прокомментировала избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
26 сентября 2023, 06:24

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Телеграм-канале прокомментировала видео с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля.
Омбудсмен подчеркнула, что задержанный по установленным законам правилами должен содержаться в СИЗО и отвечать за свои действия перед судом. При этом Москалькова отметила, что уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, так как сеет межнациональную рознь, вражду и нетерпимость.

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#омбудсмен
#кадыров
#сын
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Участники СВО получат бесплатную землю на Камчатке
26 сентября 2023, 05:57

Фото: iStock/Mik122

Участники спецоперации на территории Украины смогут бесплатно получить земельные участки на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
Министр имущественные и земельных отношений Камчатки Иван Мищенко рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность предоставления участникам СВО земельных участков на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.

Уточняется, что военнослужащие уже в текущем году смогут получить участки в посёлках Сосновка, Красный, а также в действующих СНТ.

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#снт
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#земля
#участок
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В Госдуме дали россиянам рекомендации по борьбе с поборами в школах
Депутат Лантратова порекомендовала обращаться в Госдуму из-за поборов в школах
26 сентября 2023, 05:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова напомнила, что принудительные сборы на нужды школы незаконны. Она рассказала родителям российских школьников о способах борьбы с поборами в учебных заведениях, пишет «Лента.ру».
«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, можно обратиться в Рособрнадзор или Департамент образования. Лантратова отметила, что такое обращение не должно быть анонимным, иначе оно не будет рассмотрено.

«Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — добавила депутат.

С запросом также можно обратиться к депутатам Госдумы, заключила Яна Лантратова.

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#школы
#родители
#депутаты
#нарушения
#заявление
#госдума
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В Великобритании студент разработал симулятор пениса для начинающих хирургов
26 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/Gumpanat

В Великобритании студент-бакалавр медицинского факультета Цзы Си Ван разработал симулятор пениса для обучения хирургов. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз Королевского колледжа Лондона.
Симулятор полового органа предназначается для хирургов-урологов, готовящихся к операциям по установке имплантатов. В проекте также принимали участие профессоры из Института биомедицинской инженерии и визуальных наук и компания Boston Scientific, специализирующаяся на производстве медицинских имплантатов.

Отмечается, что симулятор пениса был изготовлен с помощью 3D-принтера и силиконовых форм.

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#студент
#медики
#великобритания
#хирург
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ТАСС: Депутаты Госдумы хотят предоставить студентам бесплатный проезд
26 сентября 2023, 03:33

Фото: iStock/Drazen_Zigic

Депутаты фракции ЛДПР отправили на рассмотрение российского правительства законопроект, благодаря которому студенты техникумов, колледжей и вузов РФ могут получить возможность ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно предлагаемым изменениям в закон «Об образовании в РФ», студенты, которые обучаются очно по основным программам среднего профессионального и высшего образования, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Сейчас единых льгот на проезд для студентов очной формы обучения на федеральном уровне не существует. Каждый регион России самостоятельно устанавливает скидки на проезд для студентов, а где-то их вообще нет. Теперь, в случае одобрения законопроекта уже с 1 января 2024 года будут установлены равные условия проезда на всей территории РФ.

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#законопроект
#студенты
#общественный транспорт
#лдпр
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С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников
26 сентября 2023, 02:19

Фото: iStock/chingyunsong

Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил, что с 1 октября вступают в силу новые правила Центробанка, которые позволят быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом пишет «Прайм».
«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — цитирует агентство слова собеседника.

С октября ЦБ РФ будет получать от банков максимально полную информацию о мошеннических переводах и их фигурантах. Ранее банки указывали только конечного получателя похищенных средств. Нововведения же позволят раскрывать информацию о спорных переводах по более чем пятидесяти признакам.

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Достижения.рф