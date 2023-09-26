ГУСТ начинает проверки готовности коммунальщиков к зиме

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
У инспекторов ГУСТ составлен специальный зимний чек-лист, по которому и будет проводится экзамен у коммунальных предприятий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«В этом году мы проведём 1 основную проверку готовности с 10 по 20 октября включительно, требования к коммунальным предприятиям озвучены заранее — время на подготовку достаточно. С коллегами проверим закупку противогололёдных материалов, готовность техники и средств малой механизации, укомплектованность штата, как и прежде: маршруты движения техники должны быть уже полностью разработаны к зимним чек-апам предприятий», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Кроме того, штат сотрудников должен быть уже укомплектован на 90 %, специализированная техника должна быть готова также на 90 %.
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