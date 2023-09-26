ГУСТ начинает проверки готовности коммунальщиков к зиме

Главное управление содержания территорий начинает оценки подготовки к зимнему периоду коммунальных предприятий с помощью проведения экзаменов.

У инспекторов ГУСТ составлен специальный зимний чек-лист, по которому и будет проводится экзамен у коммунальных предприятий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В этом году мы проведём 1 основную проверку готовности с 10 по 20 октября включительно, требования к коммунальным предприятиям озвучены заранее — время на подготовку достаточно. С коллегами проверим закупку противогололёдных материалов, готовность техники и средств малой механизации, укомплектованность штата, как и прежде: маршруты движения техники должны быть уже полностью разработаны к зимним чек-апам предприятий», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.





Кроме того, штат сотрудников должен быть уже укомплектован на 90 %, специализированная техника должна быть готова также на 90 %.

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